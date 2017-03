Sin energía en zonas 8 y 9 por accidente vial

La Policía Nacional Civil (PNC) consignó al piloto de un vehículo que chocó contra un poste de la red eléctrica en ruta a el municipio de La Esperanza anoche, afirmó el vocero de la Empresa Eléctrica Municipal Quetzalteca, Edgar Barrios. De acuerdo con Barrios, el piloto del vehículo sedán verde 504DKH impactó contra un poste que está en La Esperanza y esto provocó la suspensión del servicio. "La PNC consignó al piloto (de quien no reveló el nombre) y la pérdidas las calculamos en 12 mil quetzales", explicó el vocero. Las pérdidas son por el poste y accesorios, así como la energía no vendida desde la medianoche de ayer. "Por ahora no cuentan con energía las zonas 8 y 9, y sectores de La Esperanza y San Mateo", dijo Barrios. A partir de las 14 horas podrían restablecer el servicio.