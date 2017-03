Según alcalde Grijalva el problema de las inundaciones es la basura

El alcalde de la ciudad de Quetzaltenango, Luis Grijalva, aseguró que el problema principal de las inundaciones es la basura que lanzan malos vecinos en la calle, y esta se deposita en los drenajes. “Es necesaria la colaboración de los vecinos para no tirar la basura en las calles y evitar así que se bloqueen los drenajes”, argumentó. Sin embargo, vecinos de varios sectores, aseguran que no solo la basura afecta en casos de inundaciones, sino lo viejo de la red de drenajes, y que el departamento a cargo no planifica limpieza constante de estos. La municipalidad cuenta con Q200 mil para atender emergencias como la que ocurrió ayer, dijo el alcalde. "Tenemos a 65 personas trabajando en la limpieza de la ciudad, después de la lluvia", explicó. Las zonas más afectadas ayer por el aguacero fue la zona 1, en el sector de El Calvario, y la zona 2, en el carril auxiliar de la calzada Independencia y La Ciénaga. De acuerdo con el pronosticador del Insivumeh, Víctor Bautista, la lluvia podría continuar hasta el viernes 17 de marzo.