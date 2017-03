Se entrega el pastor Sergio Enríquez, y va a prisión

Por Raúl Barreno Castillo para Stereo 100 Noticias Guatemala. El pastor adjunto de Ministerios Ebenezer, Sergio Guillermo Enríquez Garzaro, se entregó a la justicia el 15 de marzo, siete días después de que se girara la orden de captura en su contra. A Enríquez Garzaro lo acusa el Ministerio Público de un fraude en la Municipalidad de Chicamán, Quiché, en donde también está vinculada la exdiputada del desaparecido Partido Patriota, Emilenne Mazariegos. Enríquez Garzaro, hijo del Apóstol Sergio Enríquez, uno de los líderes religiosos más importantes del cristianismo en Guatemala, se presentó al Juzgado de Mayor Riesgo C, que lleva el caso contra la exdiputada Mazariegos. "Me pongo a disposición ante la Justicia porque no hice nada malo", dijo el pastor adjunto al llegar a la judicatura donde se desarrollaba la audiencia de primera declaración. El juez Víctor Herrera resolvió que Enríquez Garzaro guarde prisión en el Preventivo para Hombres de la Zona 18. El religioso estará en la cárcel hasta el 23 de marzo cuando se retome la diligencia de primera declaración y se determine si enfrentará proceso penal por lavado de dinero. El pastor adjunto, Emilenne Mazariegos y otras doce personas están acusados del desvío de más de 15 millones de quetzales de la comuna de Chicamán. La investigación del Ministerio Público revela que Mis Mantas, S.A., propiedad de Enríquez, habría recibido 300 mil quetzales que obtuvo Mazariegos a través del fraude. Posteriormente habría girado varios cheques y adquirido un vehículo modelo 2012 que aunque aparecía a nombre de la empresa, era utilizado por la exlegisladora del Partido Patriota. Con información de Soy 502.