Quería robar en un billar, se escondió en el baño, pero lo descubrieron

. A Gerson Iván Tirado Gómez, de 21 años, no le funcionó su estrategia para robar en un billar. Tras haberse escondido en el baño, esperar a que se fuera el dueño, ya no pudo salir del negocio. No encontró la forma de hacerlo. Tirado Gómez, mientras esperó a salir del lugar, ingirió bebidas alcohólicas y sustrajo Q950 de la caja del billar, pero no se salió con la suya porque quedó bajo llave. Tuvo que pasar la noche en el billar “El Padrino”, en la aldea Pueblo Nuevo, de San Juan Ostuncalco. La información policial revela que el propietario del negocio regresó al día siguiente para comenzar su jornada laboral y halló a Tirado Gómez en el lugar y lo denunció ante a Policía Nacional Civil, que lo capturó y puso a disposición de los tribunales.