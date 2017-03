PGN pide a MP investigar incendio en centro de menores

La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó al Ministerio Público que se investiguen las causas del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en el municipio de San José Pinula, que dejó al menos 19 fallecidos. Como PGN, “hemos planteado una denuncia ante el MP con el objeto de que se establezcan las causas de este hecho y se deduzca la responsabilidad que corresponde”, comentó en rueda de prensa la procuradora Anabella Morfín. De hecho la fiscal general, Thelma Aldana, explicó que unen esfuerzos con la Policía Nacional Civil (PNC) para investigar cómo ocurrió el siniestro y qué fiscales están en el lugar para procesar la escena. Por su parte, el portavoz presidencial, Heinz Hiemann, aseguró que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ordenó a las autoridades de Salud atender “de la mejor forma posible” a las menores que resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado y que se encuentran en los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt. De acuerdo con la Procuraduría de Derechos Humanos, son al menos 38 las niñas que resultaron quemadas durante el incendio que, según las primeras investigaciones, fue provocado por ellas mismas. Hiemann agregó que el mandatario acordó tres días de duelo nacional, en los que se suspenden todas las actividades públicas y protocolarias y se coloca la bandera a media asta. El centro no solo da refugio a niños y adolescentes víctimas de violencia física, psicológica y sexual, sino también alberga a menores en conflicto con la ley. Al respecto, Carlos Rodas, secretario de Bienestar Social, comentó que los jóvenes y adolescentes con problemas legales son enviados con una orden judicial, por lo que “es imposible no recibirlos, pues se estaría cometiendo un delito”. El portavoz presidencial hizo un llamado a los entes de justicia para que permitan implementar medidas de reubicación para los jóvenes en conflicto con la ley que son trasladados al Hogar Seguro, ya que este es un lugar de protección a la niñez y adolescencia, no un centro de reclusión de menores. Rodas anunció que serán reubicados 184 menores con capacidades diferentes a lugares que serán adaptados para su adecuada atención.