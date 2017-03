Peligro por colapso de techo en escuela Manuel Enecon López

Alrededor de 270 niños están en peligro por el mal estado de la infraestructura de la escuela Manuel Enecon López, de la zona 3 de Xela que presenta daños desde el 2012 y que por la lluvia que se registró la madrugada de este lunes 13 de marzo las grietas dieron paso al agua que inundó los pasillos del establecimiento, lo que provocó temor a que el techo colapse. Una de las maestras denunció que han hecho diversas gestiones e incluso han pedido el apoyo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), pero se han limitado a decir que no es competencia de ellos la verificación en escuelas, razón por la que trasladaron la solicitud a la oficina de infraestructura de la Dirección Departamental de Educación. “Los niños están bajo nuestra responsabilidad, les pedimos a las autoridades que nos auxilien, no deben esperar a que ocurra una tragedia en la que se vean afectados los niños para que puedan accionar”, comenta la educadora. Además de las grietas que presentan las instalaciones, las ventanas del centro educativo son antiguas y no han sido reparadas desde que existe la escuela y se suma al problema que las paredes por el material del que están hechas, se han desmoronado y el peligro para los alumnos, maestros y personas que transitan en el lugar, es constante.