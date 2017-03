“Nos dijo que el dueño del bus era extorsionado”

Familiares del piloto de bus Santa Fe, Rudy Alexander Escobar Ramírez, de 28 años, que fue asesinado por sicarios en el Centro Histórico de Xela el sábado 18 de marzo, confirmaron que "en alguna oportunidad les contó que al dueño de la empresa lo extorsionaban". "Nos comentó que el dueño del bus era extorsionado, pero que no temía ser víctima de un ataque armado", explicó una de las familiares. Escobar Ramírez laboraba para la empresa Santa Fe hace tres años y era el único sustento de la familia. Dejó en la orfandad a tres hijos. Pilotos y amigos revelaron paralizarían labores en el servicio por duelo y amenazas de ataques armados. "Si las autoridades no hacen nada, vamos a quemar a los que nos hacen daño", expresó una mujer que exigía justicia junto con los pilotos de la empresa Santa Fe. El jefe de operaciones de la comisaría 41 de la Policía Nacional Civil, José Martínez, afirmó que conocen a quienes perpetraron el ataque y agregó que están vinculados a otros casos, sin embargo, no reveló la identidad de los sicarios, que aún están prófugos.