A un mes del asesinato de Gaby, familiares y amigos piden justicia

A un mes del cruel asesinato de la arquitecta y poetisa Vilma Gabriela Barrios López, de 26 años, hoy familiares y amigos piden justicia por el crimen con vallas en diferentes puntos de la ciudad altense. Gaby, como es recordada, fue asesinada el pasado 5 de febrero, hasta el momento no se ha capturado al responsable. Erick Lancerio quien era novio de Gaby, recuerda el lamentable hecho en el que le segaron la vida y explica que en julio tenía planificado proponerle matrimonio a su amada, sin embargo, esto quedó únicamente en planes, luego que un sujeto hasta el momento desconocido, le arrebatara la vida. Lancerio recuerda como una gran persona, llena de vida, siempre atenta, multifacética entre otras virtudes a Gaby. Gaby junto a su madre Lili López López, salieron el sábado 4 de febrero en busca de una casa para alquilar, ya que su padre se recuperaba de una operación, ambas llegaron a una vivienda ubicada en el municipio Cantel, Quetzaltenango, después de varias horas Bomberos Voluntarios trasladaban a una mujer con heridas de arma blanca al Hospital Regional de Occidente. El cuerpo de Gaby fue hallado la mañana del 5 de febrero, bajo el puente Bolas del río Samalá en Cantel, según autoridades murió por las heridas que presentaba en diferentes partes del cuerpo, provocadas con arma blanca. Luego de un mes, no se tiene mayor información sobre los avances del caso, ya que lo conoce la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público de la ciudad capital, además aún no se sabe nada del responsable de este hecho, familiares y amigos piden a las autoridades que hagan todo lo necesario para dar con el asesino.