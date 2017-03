María Paz: “No dejaré la dirección”

En sesión extraordinaria convocada la tarde del miércoles 8 de marzo por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Occidente, la directora María Paz en su intervención inicial indicó que interpuso un recurso de reposición por la resolución emitida por el Consejo Superior Universitario, para que no fuera separada del cargo. Paz, aseguró que en ningún momento dejará la dirección pues no hay ningún documento legal que lo ordene, además aprovechó el tiempo para defenderse y señalar que las personas que promovieron el amparo, Arodi Sazo y Jordán Rodas están detrás de intereses políticos y actos en redes de corrupción. Agregó que grupos de personas se han apoderado de diversos sectores, incluyendo la universidad de San Carlos, indicando que dos miembros del Consejo Superior Universitario, intervinieron para manipular la resolución que emitieron tras lo que ordenó la Corte de Constitucionalidad. Por otra parte, miembros del Consejo Directivo del CUNOC indicaron que hasta el martes pasado fueron notificados de dicha resolución cuando Paz ya había interpuesto el recurso de reposición. La directora del CUNOC, señaló a los interponentes del amparo, Arodi Sazo y Jordan Rodas de humillarla y acosarla, situación por la que analiza demandarlos, por su parte Rodas explicó que en ningún momento se está quebrantando ningún derecho, agregó que no hay ningún tipo de interés político como lo mencionó la directora.