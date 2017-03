“Los Juanquis” no enfrentarán juicio por femicidio

Los once implicados en el asesinato de la exreina indígena de La Esperanza, Irma Elizabeth García Gómez, no enfrentarán juicio por su femicidio, resolvió este jueves el titular del Juzgado de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, Leonel Plácido Gómez. El Ministerio Público (MP) acusa a la banda “los Juanquis” de la muerte de García Gómez la madrugada del 5 de octubre de 2015 cuando regresaba de una actividad religiosa de la cabecera departamental. El juez decretó el sobreseimiento del proceso y la fiscalía distrital aseguró que apelarán la decisión. El exnovio de la víctima, Luis Isaías López Saquiche, recuperó su libertad en forma inmediata. “Los Juanquis” continuarán en prisión por también enfrentan proceso penal en el mismo caso, solo que por asociación ilícita. El fiscal, Ricardo López Croker, expresó apelarán el fallo. La defensora Carmen Fuentes argumentó que no hay pruebas que demuestren la culpabilidad de sus patrocinados.