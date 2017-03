Liberan a presuntos saqueadores de Industrias Charles

La titular del Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno de Quetzaltenango, Silvia Ruiz Cajas, dejó en libertad, por falta de mérito, a Rosendo Crispín, de 39 años y Claudia Elena, 32; ambos de apellidos Chivalan Casia. Ambos habían sido capturados por las fuerzas de seguridad el 14 de marzo en el municipio de Patzité, Quiché, por su presunta participación en el robo a Industrias Charles en Quetzaltenango en noviembre del año pasado. Los acusados fueron escuchados la madrugada de este jueves 16 de marzo en la judicatura a cargo de Ruiz Cajas, quien determinó que la fiscalía no ejecutó las órdenes de captura en forma correcta. “Las ordenes de aprehensión no fueron emitidas conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala”, refirió la juzgadora. El juzgado ordenó que las personas sindicadas no pueden salir del país por un plazo de tres meses, mientras el Ministerio Público (MP) hace las modificaciones legales correspondientes. El MP los vincula con el robo a Industrias Charles en noviembre del año pasado, de donde se llevaron ropa valorada en Q750 mil. Las capturas ocurrieron tras hallar calcetines de la marca Pralin, chumpas de tela marca Charles, dos cinchos de la misma marca, cable, además de costales.