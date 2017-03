Jimmy Morales: “El Estado es el responsable, no una institución”

Un día después de la tragedia en Hogar Seguro Virgen de la Asunción ubicado en San José Pinula el presidente Jimmy Morales visitó Quetzaltenango para inaugurar la Feria del Empleo en la sede del Ministerio de Economía ubicada en la zona 3 y enfatizó que El Estado es el responsable de la tragedia donde fallecieron 33 adolescentes. Durante una conferencia de prensa improvisada, se le cuestionó sobre las menores fallecidas en el Hogar Seguro y sobre las denuncias que entes internacionales ya habían denunciado al Estado de Guatemala para la protección de los menores. Ante los cuestionamientos el mandatario expresó, “El Estado es el responsable, no es una institución, no es una persona. Debemos empezar a hablar las cosas correctas como son y estamos abiertos a que las investigaciones continúen y se den con las causas y en base a ello deducir responsabilidades”. Durante su llegada, dos grupos de jóvenes llegaron a manifestarse y demostrar repudio ante el silencio que había guardado el mandatario después del incendio. Una joven llegó al salón en donde se encontraba el presidente Morales, pero los personeros de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (Saas), no le permitieron ingresar y le quitaron los carteles. A la salida del mandatario, otros jóvenes protestaron y se manifestaron por la muerte de las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Pablo Fuentes, uno de los manifestantes mencionó que se pronunciaron ya que los vejámenes que sufrían las menores ya habían sido denunciados y por lo que indicó que las responsabilidades caen en El Estado, además exigen respuestas reales ante los últimos acontecimientos en el país.