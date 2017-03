Inspeccionan ventas en El Calvario de Xela

Sólo un 30 por ciento de comerciantes han cancelado el pago del espacio donde se ubican más de 600 ventas de la feria cantonal del Primer Viernes en El Calvario zona 1, el director de abastos de la comuna, Roberto Escobar, dijo que se realizan inspecciones en las ventas para confirmar que cumplan con el pago, de no lo contrario, no se otorgarán espacios para otras ferias. Según Escobar, este año se contabilizó un leve aumento de ventas, sin embargo, es utilizado el mismo espacio que el del año pasado, que llega hasta la 28 avenida de la zona 1 en El Calvario. Durante las inspecciones se identificaron dos casos de subarrendamiento de espacios para la colocación de las ventas en el sector, autoridades de abastos ya identificaron al responsable, a quien ya no le permitirán participar en otras actividades, aún se desconoce el cobro extra que realizó a los comerciantes.