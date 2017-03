Y finalmente, el Ejército no saldrá a las calles de Xela

La gobernadora Claudia Ávila afirmó que el Ejército de Guatemala siempre y no saldrá a las calles de la ciudad a patrullar en conjunto con la Policía Nacional Civil. Las acciones que se tomaron por los altos índices de criminalidad en los municipios de la boca costa quetzalteca no los replicarán en la cabecera departamental. Según Ávila los patrullajes en fueron autorizados exclusivamente para los municipios de Flores y Génova Costa Cuca, debido al repunte de violencia de las últimas semanas. La funcionaria agregó que el apoyo del Ejército ayudó a disminuir los hechos delincuenciales en esa región. "En la cabecera no patrullarán porque no hay permiso para hacerlo", puntualizó Ávila.