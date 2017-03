Falsa alarma de ataque armado contra bus de Cantel

Un ataque armado reportado, la noche del jueves 2 de marzo, por el piloto de un bus con ruta de Cantel a Xela, se trató de una falsa alarma, confirmaron autoridades. El supuesto ataque ocurrió en la rotonda de la zona 2 de Xela, cuando la unidad se encontraba estacionada, el piloto relató que escuchó un estruendo muy fuerte por lo que creyó que había sido un disparo contra el bus. Al pasar las horas, se dirigió a la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) del municipio de Cantel, donde denunció el hecho. Según Ana Milagro Colop, auxiliar fiscal del Ministerio Público, no se encontraron indicios de un ataque armado contra la unidad de transporte, ya que no se encontró alguna perforación en el vehículo. Según los investigadores, al cuestionar al piloto si es víctima de extorsión, negó la situación, agregaron que del supuesto ataque no resultó herida ninguna persona, sin embargo, la investigaciones sobre el hecho continuaran.