El repudio e indignación movió a un grupo de quetzaltecos a realizar una vigilia la noche del jueves 9 de marzo frente a Gobernación Departamental de Xela para exigir justicia ante las muertes de las niñas en el Hogar Virgen de la asunción. Donald Urizar, refirió que la convocatoria inició con las personas que manifestaron en 2015, personas de distintos colectivos y estudiantes universitarios se agruparon para recordar a las 37 adolescentes víctimas de la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en la protesta responsabilizaron a entidades de El Estado ya que existían denuncias y no les dieron seguimiento a los casos. Astrid Joj, de Colectivo Landivariano Xela, pidió a las autoridades que lleguen a las últimas consecuencias y que se tomen las medidas necesarias para dar con los responsables, “ellas pidieron auxilio y nadie las ayudó. Somos semilla y pronto vamos a florecer”, exclamaba Joj en un emotivo discurso que pronunció frente a los participantes. Cada vela que se colocó frente a Gobernación Departamental, representaba un alma, un sueño que murió junto con las 37 adolescentes que padecieron vejámenes durante su estadía el en Hogar Seguro ubicado en San José Pinula y que perecieron en el incendio en el que aún no hay versiones claras y contundentes de cómo se originó, ya que las autoridades responsabilizan a las menores de ser las responsables. Pablo de León, otro de los manifestantes, refirió que la sociedad guatemalteca ha estado despertando, pero aún faltan accionemos para no permitir más los crímenes que ocurren en el país, porque en las situaciones culturales, religiosas y políticas, “hacen que estos crímenes se justifiquen de formas aberrantes e inconcebibles”.