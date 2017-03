Docente es denunciado por agresión e impartir clases ebrio

Padres de familia de la Escuela Manuel C. Figueroa de Xela denunciaron al maestro Daniel de León García a quien acusan de agredir físicamente a sus alumnos de sexto grado primaria. Madres de familia que piden su destitución argumentaron que es un mal ejemplo para sus hijos, debido a que incluso llega en estado de ebriedad a dar clases. Ante los señalamientos el docente admitió que si lo ha golpeado a sus alumnos; “pero no es una agresión fuerte, casi no a todos, a algunos cuando ya se pasan de la medida, pero les he pedido permiso a sus papás”, dijo. El maestro indicó que la semana pasada había bebido porque celebro el nacimiento de su novena nieta, pero la situación ya se arregló con el director, sin embargo, declaró que de continuar el problema renunciará y tramitará su jubilación. Sobre este caso, serán las autoridades quienes tomen una decisión.