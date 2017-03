Discordia por nombramiento de gerente de la EEMQ

Este martes 28 de febrero el alcalde Luis Grijalva presentó ante el concejo tres carpetas de profesionales para ocupar la gerencia de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) situación que generó discusión entre los integrantes del concejo, ya que solo una persona de los perfiles propuestos se presentó a la sesión. Ante la situación el edil indicó que los tres fueron notificados para llegar, sin embargo, algunos concejales corroboraron la información y llamaron a uno de los candidatos quien mencionó no estar informado de la situación, el alcalde replicó que a uno se le llamó, pero no contestó. Grijalva solicitó la votación para elegir a Flavio Ovalle como gerente de la EEMQ, cuatro votos fueron en contra. Al finalizar la sesión se pidió una modificación para el salario de este puesto, actualmente sobrepasa los Q9 mil, no obstante, el actual gerente devengará Q15 mil. El nuevo gerente de la EEMQ, Flavio Ovalle, es ingeniero electricista de profesión, egresado de la universidad San Carlos de Guatemala y refiere que no tiene contemplado un plan para el trabajo en la entidad, pero tiene presente que una de las prioridades será la negociación con el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) por la deuda que existe. En el portal de Guatecompras se evidencia que Ovalle es dueño de la empresa Income, a la cual le adjudicaron un proyecto de Q300 mil para la Empresa Municipal de Quetzaltenango. Durante el 2012, se le adjudicó una compra directa valorada en más de Q18 mil, además en el 2010, también tuvo otros proyectos con la comuna.