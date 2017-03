Confusión hace accionar sus armas a PNC

Elementos de la Policía Nacional Civil que resguardaban anoche la escena donde ocurrió el ataque armado contra unidad policial accionaron sus armas para que dos hombres que viajaba en un vehículo Volvo blanco se detuvieran. Todo ocurrió cuando, abordo de un vehículo particular, varios elementos de investigación de la PNC, le hicieron el alto a los tripulantes de ese vehículo, que no se detuvieron. Las personas que iban en el vehículo, aseguraron, que se asustaron al ver a hombres de particular armados, y creyeron que se trataba de un asalto. Por eso continuaron su marcha, pero fueron copados por la PNC que, incluso, disparó sus armas y sometió a los sujetos. Tras minutos de tensión por los disparos, los dos hombres, de quienes se desconoce su identidad, no fueron detenidos y argumentaron que no hicieron el alto por miedo.