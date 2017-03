Conductor trata de atropellar policías cerca del Capitolio

Una mujer conduciendo de "manera errática y agresiva" intentó hacer un giro en "u" cerca del Capitolio, golpeando un auto de la policía y estuvo a punto de arrollar a otros agentes la mañana del miércoles, pero tras una breve persecución, fue aprehendida. Las autoridades dijeron que los policías dispararon al auto y que ningún otro auto o persona estuvo involucrado. Una portavoz de la policía del Capitolio dijo que se presume que se trata de un acto criminal y no terrorista. El incidente ocurrió a las 9:23 a.m. en la esquina de la Avenida Independencia y primera calle, frente al Jardín Botánico y a pocos pasos del edificio de la, al sur del Capitolio. La zona permanece acordonada y el Capitolio fue cerrado por precaución durante algunos minutos, pero las actividades continúan casi con normalidad dentro del Senado y la oficinas de los Representantes. Aún no está claro que tipo de auto policial fue embestido, pues en Washington hay policías de la ciudad, federales y, por la zona, policías que custodian el Capitolio. La ciudad de Washington está llena de turistas en esta época del año debido a la floración de los cerezos que coincide con el principio de la primavera.