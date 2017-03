Comerciantes presos en su negocio

Tenderos de Xela aseguran que, aunque coloquen rejas en sus negocios esto no les garantiza su seguridad y lo único que les queda es “encomendarse a Dios”, para que no les pase nada. Este es el sentir de la dueña de una tienda de barrio en la zona 1 de Xela, una comerciante que trabaja bajo las rejas metálicas que según narra no le asegura que no le asalten, pero le da tiempo de resguardar su vida. La encargada de esta tienda de barrio, refiere que ha sido víctima en dos ocasiones de asalto por aparentes pandilleros con característica física delgada, piel morena y altos; vestidos de forma extraña, cuando despachaba una recarga electrónica. Su forma de trabajo a cambiando, antes concia a todas las personas y cuando inicio en su negocio los vecinos que le compraban podían tomar sus productos, pero las cosa han cambiado, indicó. Agregó que las rejas no evitan los robos ya que en una oportunidad sujetos pretendían llevarse las golosinas de la tienda. Según las autoridades las tiendas de barrio y las tortillerías son los negocios más vulnerables a asaltos a mano armada y a sufrir extorsiones.