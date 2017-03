Colocan lámparas led en Parque Central

La instalación de dos lámparas LED en el parque Centroamérica causó discusión y disgusto entre miembros del concejo de la ciudad, ya que esta decisión no la aprobaron todos sus miembros. Las dos lámparas LED las colocaron en estructuras que están sobre la 11 avenida zona 1, que, según concejales de oposición, rompen con el estilo neoclásico del parque. El alcalde de Xela, Luis Grijalva, comentó que colocaron estos aparatos por iniciativa de una empresa privada que pretende implementar nuevos sistemas de iluminación en la ciudad. Afirmó que estarán una semana en el lugar. Según Grijalva esta prueba la pensaban hacer en el parque La Paz, que está sobre la 14 avenida zona 1, a la par del colegio Bethel, pero por lo viejo del sistema eléctrico no lo pudieron hacer. El concejal Roberto Soto, a través de su cuenta de Facebook, expresó su descontento y recalcó que no fue autorizado por el concejo. El alcalde rebatió que la propuesta fue presentada al cuerpo colegiado pese a que los aparatos no combinen con el Centro Histórico. La Municipalidad de Quetzaltenango informó por medio de un comunicado que estas lámparas son parte de un plan piloto para usar esta tecnología en la ciudad.