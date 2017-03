Cocode ilumina su barrio

Tres mil quetzales han invertido hasta el momento los integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) del barrio El Calvario zona 1 para mejorar la iluminación del parque y las calles del sector. Autoridades municipales no les prestaron apoyo. El integrante del cocode, Julio Toledo, explicó que los fondos son las utilidades que dejó el tradicional campeonato de papifutbol que se organiza durante diciembre en el parque El Calvario. A pesar que los vecinos se unieron, Toledo, explicó que lamenta la falta de apoyo de las autoridades municipales ya que deben de pagar a un electricista particular para instalar las lámparas por que la empresa eléctrica no respondió a su llamado. El próximo 13 de marzo se tiene programada la inauguración del proyecto con el que se espera mejorar la seguridad en el sector.