Bloqueo afecta a comerciantes y turistas

Por Edwin Guzmán para Stereo 100 Noticias Retalhuleu. El bloqueo que mantienen pobladores de algunas comunidades de este departamento en El Zarco ha causado problemas y molestias entre pilotos y turistas que no pudieron llegar a sus destinos. Desde hoy a las 5 horas los pobladores bloquearon la ruta que comunica la cabecera retalteca con la frontera de México, en San Marcos. Exigen que no desaparezcan los programas sociales y que el gobierno cumpla con la entrega del Bono Seguro de Q300 para las mujeres. Stereo 100 Noticias consultó a algunas de las personas que esperan en las largas filas de este bloqueo y comentaron que es cansado encontrarse con este tipo de manifestaciones que poco resuelve las cosas. Por ejemplo, Edgar Alistún, un vecinos de San Felipe, aseguró que tras ir a dejar a un familiar al hospital nacional de Retalhuleu, ya no pudo regresar a su casa. “Me afecta en mi trabajo porque no me puedo movilizar”, dijo. El piloto Flavio García, que viene desde Nicaragua y lleva producto hacia la frontera con México, aseguró que el mayor problema es “la pérdida de tiempo, porque necesitamos avanzar y llegar al destino. Esto es un atraso”. Julio Garrido, otro piloto, viajó desde la ciudad de Guatemala hacia la frontera Tecún Umán con material de construcción. “Esto afecta porque tenemos que ganarnos los frijolitos. Estas personas deberían de ponerse la mano en la conciencia e ir al Palacio Nacional a alegar. Acá no es el lugar”, explicó. Las pérdidas, según Garrido, son altas, porque a esta hora ya deberían de estar en México, a donde íban. El turista nacional, Marcelino Herrera, que viajaba con su familia desde Chiantla, Huehuetenango al puerto de Champerico, se quedó con las ganas de conocerlo porque no pudo pasar.