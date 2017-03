Alcalde proponer revisar Pacto Colectivo de Muni de Xela

Antes de dar un aumento de sueldo a los trabajadores de la Municipalidad de Quetzaltenango se debe revisar el Pacto Colectivo de condiciones de trabajo, dijo el alcalde de la ciudad, Luis Grijalvael 29 de marzo durante una sesión de concejo y el sindicato de trabajadoresGrijalva propuso una negociación, “pero solo hasta que se pueda hacer una revisión del Pacto Colectivo”. El jefe edil no dio declaraciones después del diálogo, pero a través de un comunicado informó que el martes 4 de abril, se reunirá la comisión encargada de revisar el Pacto Colectivo. Esta postura no fue admitida por los empleados, quienes solicitaron una propuesta en base a las finanzas de la comuna e hicieron referencia a las diversas contrataciones de asesores que ha realizado el alcalde. El representante del sindicato, Jorge Saquic, comentó que no están dispuestos a que se revise el Pacto Colectivo ya que este fue negociado durante la administración de Jorge Barrientos en 2015. Además, explicó Saquic, requieren de una propuesta en base a dictámenes del área financiera. El concejal séptimo, Roberto Soto, comentó que la propuesta del edil no fue consultada con todos los miembros del concejo, ya que desconocía la presentación que hizo el jefe municipal, por lo que no votó a favor de crear una comisión que revisara el Pacto. La concejal Fabiola Ávila comentó que razonó su voto porque creían que ese día presentaría una contrapropuesta en base a los estados financieros. “No estamos a favor o en contra, solo queremos que se hagan los procesos con transparencia y un informe financiero, si llegara a ser negativo para dar el aumento, comprometernos con los trabajadores para que colaboren con mejorar la recaudación financiera”, resaltó Ávila.