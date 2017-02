Veterinario sugiere evitar actividades masivas cerca del Zoológico

Los animales del zoológico Minerva de la zona 3 de Xela son perjudicados ante la carga auditiva y luces que se utilizan para eventos comerciales que se realizan durante el año, por esta razón el veterinario Jorge Mancilla recomendó evitar actividades masivas cerca del recinto. Mancilla, indicó que en años anteriores ya ha realizado recomendaciones a las autoridades ediles para que no se dañe la salud de los animales, por ello este año se continuarán dando esta sugerencia. “La capacidad auditiva de los animales es de cinco a diez veces más sensible que el de una persona, el estruendo de que lo ofende a uno, a ellos les afecta más”, indicó el profesional agregó que a pesar de que se cuenta con recintos para los animales, pero no es suficiente la protección. La Avenida Las Américas es un sector altamente comercial y con carga vehicular a diario, además se realizan carreras de atletismo, conciertos y diversas actividades que traen consigo contaminación visual y auditiva.