Trabajadores del HRO no han sido recontratados 

Sindicalistas del Hospital Regional de Occidente (HRO) manifestaron la mañana del martes 15 de febrero en la dirección del centro asistencial pidiendo la recontratación de personal que fue despedido. La secretaria del sindicato Flor de María Luna refirió que son 17 trabajadores de diferentes áreas hospitalarias que ya no fueron recontratados, agregó que se han reunido en varias ocasiones con el director del HRO, Giovanni Ortega, sin embargo, no han llegado a ningún acuerdo. Por su parte el director del hospital indicó que los trabajadores que tienen este problema fueron despedidos ya que la Contraloría General de Cuentas (CGC) encontró hallazgos en el renglón 036 donde los trabajadores estaban presupuestados. Según el director los 17 trabajadores podrían ser contratados, sin embargo, la CGC entre los requerimientos solicita que los trabajadores tengan por lo menos aprobado el tercer grado básico de educación, requisito que no cumplen por lo que se busca incorporarlos en otro renglón.