Sismo es sensible en Quetzaltenango

Un sismo con magnitud de 5.1 grados fue sensible este viernes 3 de febrero en Quetzaltenango y según informó el Instituto Nacional de Sismología Vulcanología e Hidrología (Insivumeh) y la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred) fue sensible también en el departamento de San Marcos y otros departamentos del occidente. Según reportó Insivumeh el temblor se registró a las 14:17 horas a 78 kilómetros al oeste de San Marcos. La Conred informó que hasta no se ha reportado personas heridas, sin embargo, han coordinado monitoreos en la región afectada.