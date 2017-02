Servicio irregular en buses se mantiene por amenazas de extorsión

Irregularidad en la prestación de servicios de los buses extraurbanos Golondrina y Barrios, ha afectado a decenas de personas que viajan, la mañana de este lunes 20 de febrero de Coatepeque a Xela y a municipios del norte del departamento. Luego que la semana pasada se registraran varios ataques armados en contra de pilotos y ayudantes de la ruta Golondrina el servicio se ha reportado irregular por los usuarios, según indicaron de diez a ocho buses que prestan este servicio, hoy únicamente circula cuatro. Pilotos que pidieron no ser identificados explicaron que no pueden dar declaraciones sobre los hechos y las constantes amenazas por extorsión. Se conoce que los buses de transporte Barrios paralizarían también este lunes el servicio de transporte, sin embargo, no se ha confirmado. Tres patrullas de la Policía Nacional Civil realizan recorridos por el sector en resguardo a los pilotos y ayudantes, ya que se conocen sobre amenazas de ataques armados contra el servicio extraurbano.