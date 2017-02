Servicio de buses a colonias es irregular por extorsiones

En las colonias Vista Bella y Trigales, vecinos han denunciado la falta de servicio de transporte urbano y según indicaron el problema se deriva a que la Comisión de Transportes realiza operativos y evitan ser sancionados, sin embargo, trascendió que una de las rutas es víctima de extorsión. Diego Morales, presidente de la comisión de transportes de la comuna indicó que el problema de la falta de buses en la colonia Trigales es a causa del aumento de extorsiones de los que son víctimas, agregó que han tenido denuncias de los transportistas que refieren ser víctimas de amenazas y optan por dejar de dar el servicio para resguardar su seguridad. Por otro lado, refiere que la colonia Vista Bella no se han reportado problemas por la falta de buses, ya que cuentan con 20 unidades para el sector. La comisión en base a las reuniones que han tenido con la Mesa Técnica del Transporte, definió que no impondrán sanciones por el servicio irregular de los colectivos para no afectar más a los transportistas, ya que representarían más gastos económicos y la Municipalidad de Quetzaltenango pretende apoyar a los pilotos y transportistas.