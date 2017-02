Separan a María Paz de dirección del CUNOC

El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala resolvió esta mañana acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) y separar del cargo de Directora General del Centro Universitario de Occidente (CUNOC) a María Paz. Ahora el Consejo Directivo del CUNOC (sin ella) deberá nombrar al interino dentro de sus miembros profesionales, en tanto se termina de resolver los recursos pendientes de la elección. La semana pasada la CC resolvió dejar en suspenso la elección de la directora del CUNOC María Paz, luego que los abogados Jordán Rodas Andrade y Arodi Sazo interpusieran un amparo por una supuesta anomalía en el proceso electoral de Director General del Centro Universitario de Occidente en 2014. María Paz fue nombrada por el Consejo Superior Universitario y según la CC, no se hizo de forma correcta, ya que pese a que no contó con la mayoría de votos sobre sus contrincantes fue nombrada, no cumpliendo con el requerimiento de los votos.