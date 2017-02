Roxana Baldetti enfrentará juicio por caso Agua Mágica

Enviados a juicio

El hermano de la exmandataria Mario Baldetti Elías enfrentará juicio por los delitos de tráfico e influencias, fraude y asociación ilícita. El excomisionado presidencial del Agua, Pablo Roberto González Córdova fue enviado a juicio por asociación ilícita, fraude y cohecho pasivo. El notario Jorge Mario Cajas Córdova por asociación ilícita y fraude. La trabajadora de AMSA, Marilyn Anabella Sosa Azurdia es enviada por cohecho pasivo. Rubén Torres Anleú por el delito de cohecho pasivo. El exdirector ejecutivo de AMSA, Edvin Francisco Ramos Soberanis fue enviado a juicio por fraude e incumplimiento de deberes. Juan Eddy Díaz Sandoval, sub director de AMASA, enfrentará juicio por asociación ilícita, fraude y cohecho pasivo. Sergio Alejandro Marroquín Vivar por cohecho activo. Allan Franco de León por asociación ilícita y fraude. Uri Roitman representante de M. Tarsic, es enviado a juicio por cohecho activo, fraude y asociación ilícita. Lizbeth María Alonzo Azurdia es enviada a juicio por el delito de asociación ilícita y fraude Sandra Nineth García España es enviada a juicio por los delitos de asociación ilícita y fraude.

Este lunes 27 de febrero, fueron enviados a juicio la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y su hermano Mario Alejandro Baldettí Elías junto a 14 implicados más por el supuesto fraude de Q22.8 millones en la compra de una fórmula que serviría para descontaminar el Lago Amatitlán. El juez de Maryor Riesgo C, Víctor Hugo Herrera Ríos, resolvió que exvicepresidenta debe enfrentar juicio por los delitos de fraude, tráfico de influencias y asociación ílicita cargos que el Ministerio Público (MP) le imputó al ser procesada en marzo del año pasado. Junto a ella se encuentran 13 implicados más, entre ellos su hermano Mario Alejandro, quien supuestamente fue el intermediario entre la empresa y el Estado, y coordinó las operaciones para ejecutar la operación fraudulenta. Fue así como se realizó el negocio con una empresa israelí, que presentó su fórmula que luego de estudios se determinó que era agua con sal. Este día el juez clausuró provisionalmente persecución contra Manuel Francisco Sosa Batres por no encontrar delito, continuará libre bajo medida sustitutiva. Este es el primer juicio que la ex vicemandataria enfrentaría por caso de corrupción.