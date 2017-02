Resaltan falta de organización comunitaria ante inseguridad en Xela

El expresidente de los 48 cantones de Totonicapán, Pedro Ixchíu, habló este jueves 23 de febrero, sobre la inseguridad que vive la población quetzalteca y resaltó que en su departamento se ha impulsado la organización comunitaria convirtiéndose en una de las sociedades con menor incidencia de criminalidad en el país. “Lo que a ustedes les pasa en materia de inseguridad ciudadana, no ocurre en Totonicapán, porque tenemos organización social comunitaria, ¡ay del caco que caiga en manos de la población totonicapense!”, resaltó Ixchíu. El abogado refirió que en Quetzaltenango se debe revisar la política de seguridad local, y verificar si estas empatan con las políticas de seguridad nacional, además los policías tienen que conocer Quetzaltenango y deben conocer su modelo de organización. “En Totonicapán estamos organizados en todas las comunidades y nuestros mecanismos de alerta es activar los pitos, las alarmas e inmediatamente se activa la comunidad y no toleramos ningún daño a los vecinos por la inseguridad”, resaltó. Uno de los aspectos que menciona que debe meditarse, es cómo hacer una coordinación adecuada con los encargados de dar seguridad del estado para que esto no degenere el trabajo de ambos trabajos en beneficio a la población.