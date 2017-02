Podrían bloquear nuevamente el paso al botadero municipal

La Coordinadora de Autoridades Comunitarias del Valle de Palajunoj informó que podrían bloquear nuevamente el paso hacia el botadero municipal por incumplimientos en acuerdos por parte del alcalde Luis Grijalva, indicaron que en cuatro meses de diálogo no se ha cumplido nada. El líder comunitario Salvador Cruz, refirió que no se ha dado solución durante cuatro meses al problema de la basura y ahora se aumenta el problema por el incendio que lleva más de 45 días en el lugar. Según Cruz, no se intimidan ante las advertencias que han dado las autoridades municipales de mandar antimotines para retirarlos si llegan a bloquear el paso, ya que indicó que defienden los derechos de los vecinos del sector. “Nos pueden matar, nos pueden encarcelar, pero no deja de ser una lucha real y humanitaria, no solo por los vecinos del Valle de Palajunoj, sino para toda la población de Quetzaltenango”, expresó Cruz sobre las posibles acciones que pueden tener las autoridades al quererlos retirar al ingreso al botadero.