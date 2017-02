Paralizarán trabajo de bacheo por incumplimiento de pago de la comuna

El representante de la empresa Pavimentos de Occidente Mynor García hizo la advertencia durante sesión de concejo del miércoles 8 de febrero que ante la falta de pago del 20 por ciento de anticipo del proyecto, se paralizará el trabajo de bacheo en la ciudad que lleva un 50 por ciento de avance en los trabajos de 38 calles que se proyectaron en la ciudad altense. García, supervisor de los proyectos explicó que tuvieron la buena voluntad de iniciar el trabajo del bacheo con la “promesa firme” del alcalde de realizar el pago, pero hasta ahora no se ha hecho efectivo. El bacheo se paralizará el domingo 12 de febrero si la comuna no efectúa el pago los próximos días, ya que se tienen programados trabajos en sectores para trabajar durante la próxima. Hace una semana, el concejo aprobó que no se realice el trabajo de bacheo en la calle Rodolfo Robles ya que la municipalidad programó para este año el trabajo de asfalto en ese sector, por eso se trasladó el bacheo a otras calles cercanas.