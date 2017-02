Muerte de hombre sorprende a vendedores de mercado de Xela

Por Erick Colop ---- La mañana del sábado 4 de febrero vendedores del mercado La Democracia zona 3 de Xela, se sorprendieron luego de observar cómo en una de las champas ubicada en la 16 avenida estaba colgado él cuerpo de un hombre. El cuerpo de esta persona de quien no se ha confirmado su identidad estaba suspendido del cuello, este hombre vestía una playera blanca con el bordado de una cevicheria, sin embargo hasta al momento no hay datos sobre declaraciones de los encargados del negocio. El auxiliar fiscal Del Ministerio Público, Eddy Cajas, explicó que el cuerpo no tenía golpes visibles y aunque pudo tratarse de un suicido se espera los detalles del informe forense para confirmar o descartar esta teoría. Aunque no fue reconocido, en sus pertenecías se encontró una tarjeta de débito a nombre de Danilo Ordóñez, pero nadie confirmó si esta era la identidad del fallecido.