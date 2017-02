Motocicletas chocan y pilotos resultan heridos

El accidente que ocurrió en la Calzada Manuel Lisandro Barillas, zona 5 de Xela, la mañana del martes 30 de enero, dejó como saldo heridos a José Roberto Paz Martínez y una mujer que no fue identificada, cuando ambos chocaran en las motocicletas que viajaban. Vecinos del sector indicaron que la mujer viró en u y Paz Martínez impacto contra ella, al lugar se presentaron socorristas de la Quinta compañía quienes trasladaron a Paz Martínez a la emergencia del Hospital Regional de Occidente por la gravedad de las heridas. Bomberos Voluntarios indicaron que Paz Martínez presentaba trauma de cráneo; en el caso de la mujer no se conoció a que centro asistencial fue remitida, sin embargo, trascendió que ambos no portaban casco protector por lo que los golpes fueron severos en la cabeza.