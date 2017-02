Las últimas horas de Gaby, según su novio  

El sábado 4 de febrero, a Erick Lancerio lo despertó una llamada de su novia, Vilma Gabriela Barrios López. “Mi amor, buenos días”, fue el saludo de Gaby, como se le conocía a Barrios, a su novio. Ella le comentó que iría a Cantel, Quetzaltenango, a seguir buscando un lugar para vivir junto con su familia. Gaby volvió a llamar más tarde y lo invitó a almorzar a su casa, como comúnmente lo hacían, pero pasaron las horas y no recibía una nueva llamada para confirmar la cita. Lancerio se extrañó por el tiempo transcurrido. “Llamé a su casa y su hermana me respondió y me dijo que no habían llegado”, dijo. Supuso entonces que habían pasado al mercado a comprar las cosas para el almuerzo. Pasaban las horas y al llegar la noche, el hermano de Gaby lo llamó y le mencionó que no aparecían ni ella ni su madre, Lili López. Junto con la familia de las desaparecidas, salieron directo al lugar en donde habían ido a conocer una casa para buscarlas. “Yo salí rápido, se me pinchó una llanta, encontré un lugar rápido y quería dejar el carro ahí e irme corriendo al hospital”, contó. Al llegar al centro asistencial vio a Lili López en la sala de emergencias, rodeada de personas que la estaban entrevistando. Preguntaba por Gaby, pero nadie sabía aún en donde estaba. “Me derrumbé, pensé lo peor y en todo lo que le puede pasarle a una mujer”, dijo. Lancerio menciona que él le regaló un gas pimienta para que se defendiera por cualquier asalto o tipo de delincuencia que se ha tornado tan común en Xela, pero ella pudo estar con la guardia baja y no pudo defenderse, comentó. De inmediato salió con miembros de la familia de Gaby a buscarla en un lugar mencionado por su mamá, cerca del sitio donde estaban buscando la vivienda. Pero al llegar, el río estaba crecido y la oscuridad de la noche no permitía las condiciones mínimas de seguridad para la inspección de la zona. A pesar de la frustración de Lancerio, quien es triatlonista y está en condiciones para nadar y correr, suspendieron la búsqueda y pasaron la noche dentro de un carro, pero al dar el primer rayo de luz a las 5.45 de la mañana del domingo 5 de febrero, continuaron el trabajo dentro del río Samalá. “Yo no sabía qué hacía buscando a mi novia, mi amor, dentro de un lugar tan sucio”, relata Lancerio, entre lágrimas y sollozos. El vehículo en el que las dos viajaban lo encontraron horas después cerca de la vivienda que fueron a buscar para alquilar; después, uno de los familiares llamó al novio angustiado y le pidió que llegara al lugar donde todos estaban reunidos. Allí le comunicó, le dijo que se preparara porque Gaby... estaba muerta. “Me derrumbé, caí en mis rodillas, gritaba de dolor, no lo podía creer, era mi corazón, mi mente y mi espíritu rechazaban la idea de que la perdiera”, explicó Lancerio, con la voz quebrada. El uno de julio Lancerio le iba a dar el anillo de compromiso, ya que en ese mes iban a cumplir tres años de noviazgo. Durante uno de los servicios previos al entierro de Gaby, Lancerio se llevó en su saco el anillo y frente al padre lo colocó en la caja fúnebre, para sellar su amor con ese acto simbólico. “Ahora mis dos rodillas se doblan de tristeza, no pude entregárselo, no pude ver sus ojos ni su llanto de alegría”, dice. Lancerio y la familia Barrios López, piden que se recuerde a Gaby como una mujer valiente, esforzada y con una visión de futuro. “Ella repudiaba la injusticia y estoy aquí por su enseñanza”, agrega. Por ello buscarán en los medios que sean necesarios para hacer presión para que se dé con la persona responsable del hecho para que el crimen no quede impune. “Si Gaby hubiera estado viva y este suceso le pasara al alguien más, lo hubiera repudiado y exigido que se hiciera justicia por un acto tan cobarde”, afirma.