Inseguridad en Xela, tema en Redes Ciudadanas

En el programa matutino Redes Ciudadanas de Stereo 100, de este lunes 27 de febrero, se discutió el tema "Seguridad en la Ciudad de Quetzaltenango", donde expertos concordaron que los índices de hechos delictivos se han incrementado de manera considerable, así lo indicó el presidente de la Cámara de Comercio filial Quetzaltenango, Jorge García. Durante el programa García refirió que el crecimiento del comercio informal, es una de las razones por las que se ha incrementado la delincuencia. Según expertos el trabajo para contrarrestar la violencia debe ser en conjunto, además de que esta responsabilidad no se le puede dejar a una sola persona. Por su parte el vicepresidente del Colegio de Abogados, Jordan Rodas indicó que la Municipalidad de Quetzaltenango, no puede ser ajena a los problemas de seguridad que se viven actualmente por lo que se puede retomar una ley general de descentralización, aunque dijo que existen riesgos por la capacidad de las autoridades municipales en estos asuntos. Los invitados en el programa concordaron en que una buena idea sería tener un diálogo directo entre sociedad civil y autoridades para poder buscar soluciones al problema de inseguridad en ciudad. El representante de sociedad civil, Hans Gramajo expresó que, durante 2016, se concretó una sola reunión sobre temas de seguridad, en la cual se ausentó la Gobernadora Departamental Claudia Ávila. Los invitados en el programa indicaron que se debe pensar en soluciones al problema y no en planes de prevención ya que se debe fortalecer el trabajo de las instituciones encargadas de justicia, sin embargo, hay que contar con recursos para realizar este tipo de acciones.