Gobernadora califica de político el proceso en su contra

Luego que se conociera que el pleno de magistrados de la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal en Quetzaltenango, resolvió retirarle la inmunidad a la Gobernadora Departamental Claudia Ávila, este miércoles 22 de febrero, la funcionaria indicó que este es un tema político. Según Ávila llegó al Segundo Registro de la Propiedad para supervisar el trabajo de la Policía Nacional Civil (PNC) al igual que lo ha hecho en otras dependencias estatales. La funcionaria reiteró que no interfirió en el Segundo Registro porque su papá estuviera dentro de las personas destituidas. Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que se tramite una orden de captura en su contra dijo; “Todos saben dónde me encuentro, así que no me esconderé”, afirmó. Ávila además explicó que aún no ha conformado a su equipo legal para este tema ya que aún no ha leído la notificación ya que fue la mañana de este miércoles cuando llegó el documento, agregó que tampoco ha tenido alguna comunicación con la presidencia sobre su situación actual.