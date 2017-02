Estos son cinco hallazgos (de más de 70) que tiene la administración Luis Grijalva

Hallazgo 1:

Hallazgo 4:

Hallazgo 5:

La administración de Luis Grijalva como alcalde de Quetzaltenango y el concejo están bajo la lupa de la Contraloría General de Cuentas. Hace pocos días fueron notificados de más de 70 hallazgos por diversas circunstancias en el manejo administrativo de la comuna quetzalteca. Esto son cinco de los más de 70. Acá se los resumimos:En el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 la administración de Luis Grijalva le pagó dietas a miembros del concejo que no acudieron a las sesiones por Q4 mil 21 con 83. El alcalde, y los concejales I, III, V, VIII, IX y los síndicos I, III, VI recibieron el pago de Q446.87 por la sesión a la que no asistieron.La CGC consideró anómala autorización del concejo para cambiar funciones, misión y visión de la Unidad de Auditoría Interna General Municipal. Modificó el manual de organización, funciones y descriptor de puestos que establece la actuación de personal debe ser independiente de la ejecución de todo proceso operativo institucional por lo que no deben intervenir en: operaciones, registros de la ejecución de obras, presupuesto, realización de controles previos y su actuación debe ser posterior en cualquier etapa de las operaciones municipales, ya que la auditoría interna solo genera atrasos y no fortalece la gestión municipal. El concejo aseguró que son ellos quienes deben decidir dónde y cuándo hacer las auditorías. El reporte de obras de 2016, y de arrastre, están razonados por Auditoría Interna, que hizo la aclaración que no fueron auditados en base a lo acordado en el punto quinto del acta 120-2016, de sesión extraordinaria del 9 de mayo de 2016. Tampoco auditaron el balance general, estado de resultados y notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2016. Esta propuesta la hizo el gerente municipal, Mario Fernández.Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, la administración de Luis Grijalva compró medicamento vencido por Q21 mil 187.42 para la farmacia y dispensario municipal. Esto lo detectaron los auditores de la Contraloría General de Cuentas.Compraron medicantos como azitromicina, pantoprazol, vitamina E crema, artromed cápsulas, blodin calcio, y nervaden cápsulas entre otros. Según la auditoría la medicina estaba vencida desde 2009 hasta 2014.Bodegas inadecuadas para el almacenamiento de transformadores usados sin aval ambiental. La Empresa Eléctrica Municipal Quetzalteca, en sus tres bodegas, almacena transformadores usados que contienen material dañino para la salud humana, sin autorización, aval, estudios ambientales, control e instalaciones adecuadas. Esto es seguimiento a la denuncia que hizo el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en el oficio MARN -789-2016.Cobros de servicio de energía eléctrica sin fundamento legal por servicios de luz directa, sin contador o con contador temporal. Corporación MUH S.A., Desarrolladora Inmobiliaria de Quetzaltenango San José, S.A., condominio Vista de Los Altos, Hospital Regional de Occidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Centro Comercial InterPlaza y Lomas de San José.