Estación funciona solo con apoyo de la población

Luego que se conociera el 4 de enero el cierre del Campo Escuela de Bomberos Voluntarios de Xela por falta de fondos para su funcionamiento, esta entidad continúa trabajando con el apoyo de donativos de la población. En esa oportunidad se afirmó que la estación Campo Escuela cerraba por falta de fondos para finiquitar el sueldo a diez elementos de la guardia permanente además de no contar con dinero para los gastos de mantenimiento del lugar. Hasta hoy Bomberos Voluntarios no han dado respuesta de las plazas. La estación funciona solo con el apoyo de la población y según se conoció algunos de los bomberos despedidos siguen un proceso en el Juzgado de Trabajo ya que no tienen certeza de ser recontratados por Bomberos Voluntarios. El apoyo se agradece y se sigue solicitando a la población afirmaron Bomberos Voluntarios de Xela.