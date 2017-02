Edil de Xela lamenta muertes de alcaldes e indica no solicitará seguridad

Tras los últimos hechos violentos donde jefes ediles de varios departamentos han sido víctimas de ataques armados, amenazas y asesinados, el jefe edil Luis Grijalva lamentó la situación actual del país. Refiere que nunca ha usado seguridad y no la pedirá. El jefe edil, mencionó que la violencia se está desatando y denota la falta de capacidad de diálogo y de decisiones poco acertadas que se toman en las municipalidades. Ante la situación Grijalva indicó que, “el que nada debe, nada teme y por eso hasta el momento considero no solicitar seguridad”, agregó que nunca ha tenido seguridad y no contempla solicitarla en esta ocasión. A nivel nacional 15 alcaldes han solicitado al Ministerio de Gobernación que se les proporcione seguridad por recibir amenazas durante los últimos meses.