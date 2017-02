Distribuyen espacios para Primer Viernes de Cuaresma

Este jueves 23 de febrero, la Dirección de Abastos de la Municipalidad de Quetzaltenango inició la medición y distribución de espacios que ocuparan más de 600 vendedores en El Calvario y calles aledañas de la zona 1 de Xela. El director de abastos, Roberto Escobar, indicó que en este año se realizan mediciones de frente y fondo de casa una de las ventas que se colocarán en el lugar, ya que el año pasado ocupaban más espacio y este no se les cobró. El pago del espacio se debe realizar a través de una agencia bancaria, después de que se ejecuten las órdenes de pago, avaladas por abastos. El concejo también autorizó que se ubiquen al menos seis baños móviles en este sector durante la feria cantonal, ya que solo se cuentan con los que están en el parque de El Calvario y no son suficientes. La comisión de abastos indicó que realizarán operativos para evitar que se ubiquen ventas que no estén autorizadas y verificar que todos estén al día con el pago. Esta feria cantonal iniciará el próximo sábado y finalizará el domingo 5 de marzo.