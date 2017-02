Detectan caso de tosferina en Llano del Pinal

A la emergencia del Hospital Nacional de Totonicapán ingresó el 15 de enero, una niña de dos años y siete meses proveniente del sector tres del cantón Llano del Pinal, Quetzaltenango, que presentaba una infección severa respiratoria. Juan Nájera director del Área de Salud confirmó este miércoles que después de realizar los exámenes correspondientes se determinó que la niña presentaba la bacteria que produce la tosferina. Nájera informó que se tomaron todas las medidas correspondientes para evitar un brote de esta enfermedad. Según el director del Área de Salud después de haber investigado el porqué de esta enfermedad se comprobó que la niña nunca fue vacunada, el galeno explicó que no se explica porque la familia decidió llevar a la niña al Hospital Nacional de Totonicapán y no al de Quetzaltenango. "En este momento la niña ya fue egresada del hospital y ahora sigue el tratamiento en su vivienda, hemos investigado a la familia y no se ha reportado otro caso de tosferina", puntualizó Nájera.