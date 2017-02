Continúa incendio en botadero municipal de Xela

El incendio que denunció la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en el botadero municipal de Quetzaltenango lleva más de 30 días y continúa. De las 37 hectáreas en este sector, 20 están en llamas. Juan Carlos Díaz, director de Servicios Ambientales de la comuna indicó que esperan controlar el fuego en 15 días. El trabajo que realizan para apagar las llamas es voltear la basura y colocar encima tierra que ingresan. Hasta el momento refiere que el incendio no ha alcanzado áreas boscosas, por lo que trabajan para retenerlo, sin embargo, no cuentan con un lugar cercano para abastecerse de agua y esto dificulta el trabajo. Durante las últimas semanas la basura que llega al lugar es separada para no incrementar el fuego que consume el sector. Otro problema que indicaron los trabajadores ediles, es que los vecinos cercanos al botadero municipal, no permiten el ingreso de camiones con agua y tierra, lo que genera lentitud en el proceso para reducir el incendio ya que esto duplica el tiempo de trabajo.