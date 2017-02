Concejales culpan a jefe edil por división en el concejo

A los pocos meses del inicio de la gestión de la corporación municipal presidida por el alcalde Luis Grijalva Minera, se evidenció la división dentro de los miembros del concejo a pesar de que la mayoría de integrantes era miembro de la planilla de trabajo del jefe edil. Por un lado, el alcalde contaba con el apoyo de los tres síndicos y de al menos seis concejales titulares y por otro lado están los concejales cuarto, sexto y séptimo. Fabiola Ávila, concejal sexto inició con el equipo de trabajo de Grijalva y entró con el partido Encuentro por Guatemala, mismo que llevó al jefe edil al puesto, sin embargo, refiere que fue el mismo Grijalva fue quien los llamó de oposición cuando ellos no concordaban con sus opiniones, agregó, que consultaba sus decisiones solo con algunos concejales y los separó de su equipo de trabajo. Por su parte el concejal primero, Julio Lima, quien es de mayor confianza para el edil y ha ostentado el cargo de la comisión de finanzas de la comuna, indicó que esta división se da por la democracia, pero espera que sea transitorio, ya que existe libertad dentro del concejo. Gerardo Yarzebsky, otro concejal que entró atreves del partido Encuentro por Guatemala, responsabiliza al alcalde de esta división, además indicó no haber recibido apoyo del edil para sus propuestas cuando estuvo a cargo de alguna comisión, agregó que ya no forma parte de la agrupación Encuentro por Guatemala Ante la situación el alcalde Luis Grijalva resaltó que los concejales de oposición no representan nuevas ideas, ni aportes de beneficio para el municipio, además indicó saber que no cuenta con sus votos ya que solo buscan estar en contra de las decisiones. Mientras el concejo continúa enfrascándose en la división y buscando rumbos diferentes, las necesidades y problemas de prioridad aún no se resuelven como: la basura, el transporte urbano y el aumento de las ventas informales.