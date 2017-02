CGC detecta 74 anomalías en administración de Luis Grijalva

La auditoría del 2016 realizada por la Contraloría General de Cuentas (CGC), deja en evidencia 74 hallazgos para la corporación municipal actual. Según Mario Fernández, Gerente Municipal, a todos los miembros del concejo se les notificaron hallazgos, también a directores de dependencias y a extrabajadores municipales entre ellos Alejandro Ximín, quien fungió como director de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango. El alcalde Luis Grijalva indicó que entre los hallazgos que se presentaron, se encuentra el mal manejo de los transformadores que no se utilizan, lo que genera que los desechos causen daños a la población. Otro de los hallazgos es el cobro de dietas de reuniones a las que no asistieron algunos concejales o no se realizaron; el edil mencionó que este fue un error de la planilla. Este es un informe preliminar de los hallazgos que se pueden presentar a finales de marzo por la auditoría que se realiza en la comuna de Xela por parte de la CGC. Ahora deben presentar documentación y pruebas de descargo ante los señalamientos que se presentaron, de los cuales tienen hasta el viernes 24 de febrero para dicha presentación de descargo.