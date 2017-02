CC suspende elección de María Paz en 2014

Esta semana la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió dejar en suspenso la elección de la directora del CUNOC María Paz, luego que los abogados Jordán Rodas Andrade y Arodi Sazo interpusieran un amparo por una supuesta anomalía en el proceso electoral de director del Centro Universitario de Occidente (CUNOC) en 2014. María Paz fue nombrada por el consejo superior universitario y según la CC no se hizo de forma correcta, ya que pese a que no contó con la mayoría de votos sobre sus contrincantes fue nombrada, no cumpliendo con el requerimiento de los votos. El abogado Jordan Rodas quien interpuso dicho amparo explicó que ahora está en manos del ente colegiado para establecer las directrices y acciones a seguir sobre el caso. Ahora será el consejo superior universitario quien deberá elevar el caso al tribunal electoral de la universidad para que conozca el mismo y así el consejo superior tome una resolución. En este caso María Paz continua con sus funciones mientras se resuelve la situación ya que fue reelecta. Ante la resolución de la CC el rector de la universidad de San Carlos de Guatemala Carlos Alvarado Cerezo dijo que dará seguimiento al problema. Por su parte la directora del Centro Universitario de Occidente María Paz indicó que dejará que el órgano jurisdiccional se encargue de solucionar este problema ya que los únicos perjudicados son los estudiantes.