Festeja 100 años de vida

Isaura Quemé, viuda de Chojolán, cariñosamente conocida como doña Chagüita, cumplió 100 años este 5 de febrero y sus familiares y amigos le festejaron con la alegría la llegada a un centenar de vida. Doña Chagüita se ha dedicado por más de 80 años a vender carne de cerdo y cuenta que inició desde niña para ayudar a su mamá a vender, “desde ahí se me inculcó la responsabilidad del trabajo”, afirmó. Tuvo cinco hijos, de los cuales solo tres están con vida, ahora tiene una nieta y una bisnieta, quienes, afirmó son su alegría. Doña Chagüita contó que una de sus más grandes satisfacciones fue viajar a distintos lugares, dentro y fuera del país. Recuerda que gracias a su fiel trabajo en la iglesia católica pudo a los 12 años hacer su primer viaje a Esquipulas e indicó que fue así como iniciaron sus aventuras agregó que también viajó a Cobán, México y conoció El Salvador, lamenta no haber conocido Petén. Doña Isaura ha vendido carne de cerdo en diferentes mercados y actualmente se encuentra en La Democracia, por su edad mencionó que ya no destaza, pero continúa vendiendo, razón por la que compañeros del mercado decidieron hacerle una celebración sorpresa por su centenario. Doña Chagüita refire que la fe y el trabajo han sido sus pilares fundamentales para llegar a esa edad y fue Dios el que dispuso que llegara hasta hoy luchando y trabajando por su vida, afirmó.